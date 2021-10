Napoli, disavventura per Spalletti: rubata la macchina al tecnico dei partenopei (Di venerdì 15 ottobre 2021) disavventura per Luciano Spalletti a cui, stamattina, è stata rubata la Fiat Panda mentre era in ritiro con il Napoli disavventura per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli. Secondo quanto riporta Fanpage.it, all’allenatore toscano è stata sottratta la sua automobile, una Fiat Panda. La vettura è stata trafugata nella mattinata di oggi mentre era parcheggiata lungo il corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell’hotel Brittanique, dove l’allenatore per il momento alloggia e dove la squadra va in ritiro prima delle partite casalinghe. La denuncia è stata regolarmente sporta, indaga la Polizia di Stato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021)per Lucianoa cui, stamattina, è statala Fiat Panda mentre era in ritiro con ilper Lucianodel. Secondo quanto riporta Fanpage.it, all’allenatore toscano è stata sottratta la sua automobile, una Fiat Panda. La vettura è stata trafugata nella mattinata di oggi mentre era parcheggiata lungo il corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell’hotel Brittanique, dove l’allenatore per il momento alloggia e dove la squadra va in ritiro prima delle partite casalinghe. La denuncia è stata regolarmente sporta, indaga la Polizia di Stato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli disavventura Napoli, rubate le auto di Spalletti e Demme: indaga la polizia - Top News Spiacevole disavventura per Luciano Spalletti e Diego Demme. Secondo quanto riferisce il sito AreaNapoli, ... non lontano dall' Hotel Britannique, sede dei ritiri prepartita del Napoli. Le forze dell'...

Disavventura per Osimhen: rientro dalla Nigeria in ritardo Victor Osimhen , a causa di alcune disavventure nel programma di rientro, è sbarcato allo Ssc Napoli Konami Training Center soltanto nel pomeriggio di ieri. Si è sottoposto al tampone, ha colloquiato con Giuntoli e Spalletti, assaporato di nuovo l'atmosfera del centro di Castel Volturno, da ...

Napoli, disavventura per Spalletti: rubata la macchina al tecnico dei partenopei Calcio News 24 Napoli, disavventura per Luciano Spalletti: rubata l'automobile dell'allenatore La sua avventura a Napoli è cominciata nel migliore dei modi sul campo, ma non è tutto rose e fiori nella città campana per ...

Napoli, disavventura per Spalletti: rubata al tecnico dei partenopei Disavventura per Luciano Spalletti a cui, stamattina, è stata rubata la Fiat Panda mentre era in ritiro con il Napoli Disavventura per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli. Secondo quanto riporta Fan ...

