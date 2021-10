Mondragone | sbloccati gli assegni di cura per i disabili gravi e gravissimi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – “L’Ambito Territoriale Sociale C10 erogherà in tempi brevi l’assegno diai 42ssimi residenti nei comuni di, Castel Volturno, Falciano del Massico, Carinola e Cancello ed Arnone”. Lo annunciano il Sindaco di, Virgilio Pacifico, ed il Consigliere delegato alle politiche sociali Alessandro Rizzieri, atteso che sono state superate le difficoltà tecniche e burocratiche conseguenti l’infortunio subito dalla Responsabile dell’area di competenza. L’erogazione dell’assegno diè inquadrato nel “Programma Regionale didiperssimi e” approvato dalla ...

