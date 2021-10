Milan, Gazidis: “Un piacere tornare a casa mia, orgoglioso dei progressi” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Cari colleghi, come alcuni di voi forse sapranno, sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione. Ci tengo a dirvi che è un vero piacere e un sollievo tornare finalmente nella città che è davvero casa mia, sebbene l’incredibile sostegno e affetto ricevuto in queste settimane non mi abbia mai fatto sentire realmente lontano”. Così Ivan Gazidis ha aperto una lettera indirizzata al mondo Milan. L’amministratore delegato rossonero è tornato a Milano dopo un periodo passato negli Stati Uniti per motivi di salute. “Sono anche lieto di essere riuscito a rispettare i miei doveri professionali durante questo periodo di trattamenti e cure molto delicate e impegnative, soprattutto grazie al vostro impegno e contributo. Mi riempiva di orgoglio ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Cari colleghi, come alcuni di voi forse sapranno, sono appena tornato ao per proseguire il mio percorso verso la guarigione. Ci tengo a dirvi che è un veroe un sollievofinalmente nella città che è davveromia, sebbene l’incredibile sostegno e affetto ricevuto in queste settimane non mi abbia mai fatto sentire realmente lontano”. Così Ivanha aperto una lettera indirizzata al mondo. L’amministratore delegato rossonero è tornato ao dopo un periodo passato negli Stati Uniti per motivi di salute. “Sono anche lieto di essere riuscito a rispettare i miei doveri professionali durante questo periodo di trattamenti e cure molto delicate e impegnative, soprattutto grazie al vostro impegno e contributo. Mi riempiva di orgoglio ...

