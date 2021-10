Malattia epatica avanzata | “Nuovi percorsi di cura a garanzia di una migliore qualità di vita per i pazienti”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Firenze, Bologna ed Ancona, 15 ottobre 2021 – La trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l’80% deiaffetti dacronica di fegato (CLD). L’11-13% deirischia una forma più grave e tra coloro che sono candidati ad una procedura invasiva, esiste un aumentato rischio di sanguinamento traumatico o post-operatorio. Infatti, la trombocitopenia grave potrebbe complicare le procedure standard di diagnosi edel paziente, con il risultato di un trattamento tardivo, con costi per l’assistenza sanitaria più che triplicati rispetto a quello di un paziente con CLD senza trombocitopenia. Per questo motivo nasce la necessità di una conseguente copertura attraverso trasfusioni di concentrati piastrinici, con diverse criticità: rischi infettivi e sovraccarico emodinamico, efficacia non ...

Advertising

ALBERTOSEVERIN7 : RT @GiacomoGorini: Questa è chiamata 'fase epatica'. la progenie del parassita poi 'rompe' gli epatociti e va alla caccia di globuli rossi,… - MattiaAndriotto : #Salute #Ricerca #Farmaci #Pioglitazone un aiuto per #malattia #fegato grasso - Ileniaperry : RT @GiacomoGorini: Questa è chiamata 'fase epatica'. la progenie del parassita poi 'rompe' gli epatociti e va alla caccia di globuli rossi,… - MatteoDiLallo : RT @GiacomoGorini: Questa è chiamata 'fase epatica'. la progenie del parassita poi 'rompe' gli epatociti e va alla caccia di globuli rossi,… - francang1950 : RT @GiacomoGorini: Questa è chiamata 'fase epatica'. la progenie del parassita poi 'rompe' gli epatociti e va alla caccia di globuli rossi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattia epatica

Adnkronos

... benefici Negli ultimi tempi, tuttavia, di Carlo Conti non si parla né per la sua, né per ... Aloe Vera Slim , il miglior alleato per la funzionalitàe digestiva , essenziale per la ...Consente, infatti, di aumentare l'immunizzazione e ridurre al minimo ospedalizzazione e. ... morbo di Addison, panipopituitarismo); malattie epatiche (cirrosi); malattie ...“I pazienti affetti da cirrosi epatica frequentemente acquisiscono alterazioni emodinamiche ed emostatiche che possono alterare l'equilibrio emostatico sia in s ...Mirtazapina Eurogenerici 30 mg 30 compresse orodispersibili: a cosa serve, come si usa, controindicazioni, foglietto illustrativo ...