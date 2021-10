Loredana Bertè torna con un album "Manifesto", feat con J - Ax e Fedez (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da 'Lacrime in limousine' (feat. Fedez ) a 'Donne di Ferro' (feat. J - Ax ) fino a 'Florida' (feat. Nitro ). Loredana Bertè è pronta a tornare con un album 'bomba', come la stessa artista lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da 'Lacrime in limousine' () a 'Donne di Ferro' (. J - Ax ) fino a 'Florida' (. Nitro ).è pronta are con un'bomba', come la stessa artista lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Star in the star: la vincitrice è Syria, vestita da Loredana Bertè La finale è stata vinta da Syria , che interpretava Loredana Bertè. Seconda la maschera di Mina, dietro la quale si nascondeva Lola Ponce. Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter ...

Il nuovo album della Bertè è 'Manifesto' 'Manifesto' è il nuovo album di Loredana Bertè, realizzato per Warner Music, e uscirà su tutte le piattaforme il 5 novembre 2021. Per svelare una piccola parte dei contenuti e del concept di 'Manifesto', Loredana cita una frase di ...

