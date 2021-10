Lazio, Sarri annuncia il ritorno imminente di un leader: le sue parole (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non un grande avvio di stagione per la Lazio di Sarri nonostante il derby vinto contro la Roma. Complice anche qualche infortunio di troppo come quelli di Zaccagni e Immobile. Da tempo però, manca anche Stefan Radu, ancora inutilizzato dal tecnico toscano che ha spiegato le motivazioni. Radu, Lazio, formazione Le dichiarazioni di Sarri “Fino a poco tempo fa non mi ha dato la sensazione di essere in condizione. Lui stesso mi ha detto che dopo il Covid aveva difficoltà a recuperare. Negli ultimi dieci giorni invece l’ho visto in netta crescita e penso che in questo ciclo di partite sarà dentro anche lui.” LEGGI ANCHE: Manchester City, Guardiola perde un top: i tempi di recupero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non un grande avvio di stagione per ladinonostante il derby vinto contro la Roma. Complice anche qualche infortunio di troppo come quelli di Zaccagni e Immobile. Da tempo però, manca anche Stefan Radu, ancora inutilizzato dal tecnico toscano che ha spiegato le motivazioni. Radu,, formazione Le dichiarazioni di“Fino a poco tempo fa non mi ha dato la sensazione di essere in condizione. Lui stesso mi ha detto che dopo il Covid aveva difficoltà a recuperare. Negli ultimi dieci giorni invece l’ho visto in netta crescita e penso che in questo ciclo di partite sarà dentro anche lui.” LEGGI ANCHE: Manchester City, Guardiola perde un top: i tempi di recupero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

