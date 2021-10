Lazio-Inter, Inzaghi: “In tre non ci saranno. Due sudamericani fuori” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ha parlato Simone Inzaghi in conferenza stampa in vista della gara contro la sua ex Lazio. Ha annunciato l’assenza di tre giocatori. Inoltre, c’è sempre il problema sudamericani, infatti sia Lautaro che Correa verranno valutati. Inter, sudamericani, convocati Le parole di Inzaghi “Sanchez e Vidal non verranno con noi, sarebbero arrivati alle 3 di notte e ho preferito farli rimanere anche perché non avrebbero sicuramente giocato. Così come Sensi che si è allenato discretamente in gruppo: non può ancora calciare liberamente col destro causa distorsione, ma dalla prossima gara speriamo di recuperarlo.” LEGGI ANCHE: Fiorentina, rinnovo Vlahovic: le parole degli agenti L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ha parlato Simonein conferenza stampa in vista della gara contro la sua ex. Ha annunciato l’assenza di tre giocatori. Inoltre, c’è sempre il problema, infatti sia Lautaro che Correa verranno valutati., convocati Le parole di“Sanchez e Vidal non verranno con noi, sarebbero arrivati alle 3 di notte e ho preferito farli rimanere anche perché non avrebbero sicuramente giocato. Così come Sensi che si è allenato discretamente in gruppo: non può ancora calciare liberamente col destro causa distorsione, ma dalla prossima gara speriamo di recuperarlo.” LEGGI ANCHE: Fiorentina, rinnovo Vlahovic: le parole degli agenti L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

