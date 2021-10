Inter, Inzaghi elogia in conferenza un suo giocatore: le parole (Di venerdì 15 ottobre 2021) Denzel Dumfries si sta dimostrando un acquisto molto valido di quest’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico, ex Lazio, nella conferenza pre partita contro i biancocelesti ha parlato dell’esterno olandese: Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter “Pensavo impiegasse più tempo e invece ascolta e si allena nel migliore dei modi. Ha già giocato più della metà dei minuti a disposizione e migliorerà sensibilmente col passare del tempo” TI PUÒ InterESSARE ANCHE: “Inzaghi potrebbe essere il favorito per lo scudetto”, le parole dell’allenatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Denzel Dumfries si sta dimostrando un acquisto molto valido di quest’di Simone. Il tecnico, ex Lazio, nellapre partita contro i biancocelesti ha parlato dell’esterno olandese: Denzel Dumfries, esterno olandese dell’“Pensavo impiegasse più tempo e invece ascolta e si allena nel migliore dei modi. Ha già giocato più della metà dei minuti a disposizione e migliorerà sensibilmente col passare del tempo” TI PUÒESSARE ANCHE: “potrebbe essere il favorito per lo scudetto”, ledell’allenatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

