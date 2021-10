In Campania il mercato automobilistico è in caduta libera (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ in picchiata il mercato automobilistico in Campania. Anche a settembre, infatti, le nuove vetture iscritte al Pubblico Registro automobilistico dell’ACI sono risultate in diminuzione, questa volta del 28,3% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Ma a Benevento e Napoli le variazioni negative sono state ancora più marcate, rispettivamente del 35,8 e del 29,3 per cento. Male anche i passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), che hanno chiuso il bilancio mensile evidenziando un calo dell’11,8% rispetto a settembre 2020, in linea con la flessione rilevata a livello nazionale (-11,9%). E’ quanto emerge dal bollettino statistico mensile dell’ACI, “AutoTrend”, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ in picchiata ilin. Anche a settembre, infatti, le nuove vetture iscritte al Pubblico Registrodell’ACI sono risultate in diminuzione, questa volta del 28,3% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Ma a Benevento e Napoli le variazioni negative sono state ancora più marcate, rispettivamente del 35,8 e del 29,3 per cento. Male anche i passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), che hanno chiuso il bilancio mensile evidenziando un calo dell’11,8% rispetto a settembre 2020, in linea con la flessione rilevata a livello nazionale (-11,9%). E’ quanto emerge dal bollettino statistico mensile dell’ACI, “AutoTrend”, ...

