Ieva M5s | “Non lasceremo indietro nessuno”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ostia X Municipio – “Il nostro lavoro non finisce con il fine mandato, i progetti e i finanziamenti che abbiamo approvato avranno effetto anche sugli anni a seguire” – a parlare è Alessandrodel Movimento 5 Stelle nel Municipio Roma X. “Per noi contano le persone e il loro benessere e per questo abbiamo voluto garantire in modo responsabile i servizi a prescindere da chi governerà il Municipio X. Oggi voglio parlarvi del progetto “Partiamo da zero 0” che prevede servizi di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare per nuclei con minori 0-3 anni. Tutto parte dalla misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, il Reddito di Cittadinanza. Sono 6.302 le domande RdC ad oggi afferenti al Municipio X. In questo ambito ragioniamo sul potenziamento dei servizi e degli interventi di contrasto alla povertà. Sono € 102.380,95 i fondi a disposizione per il progetto ...

Advertising

EcoLitoraleTv : Ostia, Ieva (M5S): Nessuna indicazione di voto al ballottaggio, ma lontano gli squadristi - AGR_web : IEVA(M5S): Nessuna indicazione di voto al ballottaggio, ma lontano gli squadristi dal X Municipio Vogliamo ringrazi… - massimodigiamb1 : @ale_ieva @PattyEli3 @m5s Io voto Francesca Filipponi Del M5stelle Roma Donna audace e vicina alla popolazione con… - ale_ieva : Il VI Municipio è l'unico @M5S di Roma al ballottaggio. Il 17 e 18 ottobre nel VI Municipio VOTA Francesca Filippon… -

Ultime Notizie dalla rete : Ieva M5s

Il Faro Online

Soprattutto a fronte della mancata indicazione di voto dele di Raggi che con il suo candidato(fermo al 20,89) non raggiunge il ballottaggio ma fa comunque il 24,75 per cento: ben sopra le ......74% • Andrea Bozzi (Calenda Sindaco) - 10,22% • Pietro L'Erario (Riconquistare l'Italia) - 0,39% • Mario Falconi (cs) - 26,29% • Alessandro) - 20,89% Municipio XI • ...(MeridianaNotizie) Roma, 13 ottobre 2021 - Vogliamo ringraziare tutte le donne e tutti gli uomini del nostro Municipio che hanno riposto in noi la loro fiducia. Il risultato delle elezioni non è andat ...(AGR) Vogliamo ringraziare tutte le donne e tutti gli uomini del nostro Municipio che hanno riposto in noi la loro fiducia. Il risultato delle elezioni non è andato come pensavamo, non siamo stati pre ...