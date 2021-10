Green Pass obbligatorio | ma i tamponi non bastano per tutti i lavoratori

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) A partire da oggi, venerdì 15 ottobre 2021, ildiventaper i dipendenti, pubblici e privati, ma il rischio è non vi sianoa sufficienza per. L’obbligo dicoinvolge circa 23 milioni di, così suddivisi: 14,6 milioni di dipendenti di aziende private, 3,2 milioni di dipendenti pubblici e 4,9 milioni di autonomi. Secondo le stime del governo sarebbero circa 2,5 milioni iad oggi sprovvisti della certificazione verde. I dati, però, non tengono conto degli autonomi. La Fondazione Gimbe, invece, calcola in quasi 4 milioni, 3,8 per l’esattezza, il numero dinon vaccinati per i quali si rende necessario il tampone al ...