Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo pronto a lasciare la casa: fan sotto choc (Di venerdì 15 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo dovrà essere costretto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6? Probabilmente lo scopriremo questa sera, durante la diretta della puntata odierna in onda come sempre su Canale 5. Tutta colpa di alcuni problemi di salute dello stesso nuotatore rimasto paralizzato dopo aver ricevuto un colpo di pistola alla schiena, e che non vogliono proprio lasciare in pace lo stesso. Manuel Bortuzzo, come riferito da vari portali online, a cominciare da Funweek.it e Ultimenotizieflash.com, avrebbe infatti confidato ai suoi coinquilini che le cose non stanno migliorando per quanto riguarda la sua vescica. La situazione inizia ad essere insostenibile tenendo conto che da quando è iniziato il reality show, lo scorso 13 ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 15 ottobre 2021)dovrà essere costretto aladelVip 6? Probabilmente lo scopriremo questa sera, durante la diretta della puntata odierna in onda come sempre su Canale 5. Tutta colpa di alcuni problemi di salute dello stesso nuotatore rimasto paralizzato dopo aver ricevuto un colpo di pistola alla schiena, e che non vogliono proprioin pace lo stesso., come riferito da vari portali online, a cominciare da Funweek.it e Ultimenotizieflash.com, avrebbe infatti confidato ai suoi coinquilini che le cose non stanno migliorando per quanto riguarda la sua vescica. La situazione inizia ad essere insostenibile tenendo conto che da quando è iniziato il reality show, lo scorso 13 ...

