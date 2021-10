Grand Slam di judo, Scutto: “A Parigi per divertirmi e dare il meglio di me” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ha appena vinto il titolo di campionessa del mondo juniores nei 48 kg ad Olbia (leggi qui) ed è già a Parigi per disputare un Grand Slam che fra sabato 16 e domenica 17 ottobre metterà a confronto 300 atleti di 48 nazioni. Si tratta di Assunta Scutto che, assieme ad Angelo Pantano nei 60 kg, si appresta a vivere un’altra esperienza ai massimi livelli con l’assistenza di coach Antonio Ciano e del Covid manager Alessandro Comi. “Sono veramente contentissima di essere qui a Parigi –ha detto Assunta Scutto– penso sia il torneo più bello di sempre se devo essere sincera non ho aspettative, sono venuta qui a divertirmi e dare il meglio di me non vedo l’ora di confrontarmi con persone più esperte”. “Sto molto bene –ha detto invece Angelo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ha appena vinto il titolo di campionessa del mondo juniores nei 48 kg ad Olbia (leggi qui) ed è già aper disputare unche fra sabato 16 e domenica 17 ottobre metterà a confronto 300 atleti di 48 nazioni. Si tratta di Assuntache, assieme ad Angelo Pantano nei 60 kg, si appresta a vivere un’altra esperienza ai massimi livelli con l’assistenza di coach Antonio Ciano e del Covid manager Alessandro Comi. “Sono veramente contentissima di essere qui a–ha detto Assunta– penso sia il torneo più bello di sempre se devo essere sincera non ho aspettative, sono venuta qui aildi me non vedo l’ora di confrontarmi con persone più esperte”. “Sto molto bene –ha detto invece Angelo ...

