Gf Vip: Manuel Bortuzzo Costretto ad Abbandonare il Reality? Ecco Perché! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe essere Costretto a lasciare il gioco. Stiamo parlando di ManuelBortuzzo, alle prese in queste ore, con nuovi problemi di salute. Ecco cosa sta succedendo in queste ore nel Reality! Manuel potrebbe lasciare il Gf Vip… Ecco perché Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare presto la Casa del Grande fratello Vip. La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e gran parte del pubblico spera che ciò non avvenga. Ma perché dovrebbe Abbandonare il Reality? È stato lo stesso nuotatore a segnalare questa eventualità parlando con alcuni dei suoi compagni di avventura. Sembra che Manuel soffra ancora di una infezione che, ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 15 ottobre 2021) Uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe esserea lasciare il gioco. Stiamo parlando di, alle prese in queste ore, con nuovi problemi di salute.cosa sta succedendo in queste ore nelpotrebbe lasciare il Gf Vip…perchépotrebbe lasciare presto la Casa del Grande fratello Vip. La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e gran parte del pubblico spera che ciò non avvenga. Ma perché dovrebbeil? È stato lo stesso nuotatore a segnalare questa eventualità parlando con alcuni dei suoi compagni di avventura. Sembra chesoffra ancora di una infezione che, ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - gossipnewitalia : #manuelbortuzzo rischia di uscire dalla casa #gfvip - _____________zu : 5 ed ultimo tentativo processo a Gianmaria spero non rischi il carcere (SCHERZO )#GFVIP ?? - _____________zu : Lo scrivono un po tutte le testate non so se è vero Ambasciator non porta pena #gfvip ?? Manuel Bortuzzo lascia il G… - MondoTV241 : GF Vip 6, Manuel Bortuzzo lascia la Casa? La decisione questa sera prima della trasmissione #manuelbortuzzo #gfvip… -