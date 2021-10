Fiorentina, Odriozola: «Felice di essere qui. Credo nell’Europa» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alvaro Odriozola, terzino della Fiorentina, ha parlato dei sogni e della situazione attuale in casa viola: le dichiarazioni Alvaro Odriozola è stato intervistato dai microfoni di Radio Bruno. Ecco cosa ha detto il terzino spagnolo sul momento della Fiorentina. SITUAZIONE – «Sono molto Felice di essere qui. La Fiorentina mi è sempre piaciuta, così come la città di Firenze. Stiamo facendo le cose al meglio e sono convinto che sarà una stagione positiva per tutti quanti». SORPRESE – «Appena sono arrivato qui mi ha sorpreso subito il livello della rosa: sono convinto che possiamo lottare per un posto in Europa. Un’altra cosa che mi ha colpito è stato il calore dei tifosi, che ora voglio ripagare sul campo. Non so cosa farò in futuro, vivo il presente e mi godo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alvaro, terzino della, ha parlato dei sogni e della situazione attuale in casa viola: le dichiarazioni Alvaroè stato intervistato dai microfoni di Radio Bruno. Ecco cosa ha detto il terzino spagnolo sul momento della. SITUAZIONE – «Sono moltodiqui. Lami è sempre piaciuta, così come la città di Firenze. Stiamo facendo le cose al meglio e sono convinto che sarà una stagione positiva per tutti quanti». SORPRESE – «Appena sono arrivato qui mi ha sorpreso subito il livello della rosa: sono convinto che possiamo lottare per un posto in Europa. Un’altra cosa che mi ha colpito è stato il calore dei tifosi, che ora voglio ripagare sul campo. Non so cosa farò in futuro, vivo il presente e mi godo ...

