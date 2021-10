Festa del Cinema di Roma 2021 | i voti ai look sul red carpet

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Inaugurazione ieri sera delladeldi, film di apertura Gli occhi di Tammy Faye, con Jessica Chastain e attori maschi che in questa sede non ci interessano. Molto attesa, l’attrice sposata con Gian Luca Passi di Preposulo, ha infiammato (come dicono in automatico alcuni commentatori) il lungo redno che conduce all’Auditorium con un abito Gucci. Bellissimo sopra, meno sotto, per colpa di un gonnone che sembrava la parte tagliata di un’altra idea di abito. Come del resto il corpino rinforzato con spalline. Insomma: o saliva il rosso della gonna o scendeva il turchese pallido. Poi magari la Linea Gotica che spezzava la vista di Jessica diventa un must della stagione, e il popolo del web ci chiederà di cancellare questo articolo fondamentale per la storia ...

Jessica Chastain ha aperto la Festa del Cinema di Roma con una interpretazione che fa già pensare agli Oscar. L'attrice americana ha presentato 'The Eyes of Tammy Faye', il film da lei coprodotto che dà il via a questa sedicesima ...