Eventi e scadenze del 15 ottobre 2021

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Lunedì 11/10/Appuntamenti: Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale– Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale (fino a domenica 17/10/) Meeting annuale IIF– Il Meeting annuale dell’Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l’innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che ...

Advertising

bizcommunityit : Eventi e scadenze del 14 ottobre 2021 #scadenzefiscali - newsfinanza : Eventi e scadenze del 14 ottobre 2021 - newsfinanza : Eventi e scadenze del 13 ottobre 2021 - mr_andxx : Eventi e scadenze del 13 ottobre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi scadenze

Teleborsa

... Finanza pubblica: fabbisogno e debito 8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nei mesi di luglio e agosto Borsa :tecniche - Scadenza Futures su Azioni e ...Gli aggiornamenti macro e gliin Europa Dati Macro edin Europa: in Francia l'indice ... I titoli e i temi da seguire a Piazza Affaritecniche: oggi a Piazza Affari cade l'...Bonus mobili, si avvicina la scadenza del 31 dicembre 2021: come sfruttarlo in questi ultimi mesi (salvo eventuali proroghe).