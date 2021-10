Esperto | “Iter frammentato diagnosi cancro polmone crea errori”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Nel tumore al, la frammentazione del processo diagnostico, lo spostamento da un laboratorio a un altro, puòre grossi problemi sia in termini di tempi di refertazione e identificazione dei marcatori, ma anche perché l’assenza dell’anatomopatologo porta a informazioni a volte errate”. Così Renato Franco, coordinatore del gruppo italiano di studio di Patologia pleuropolmonare, della Società italiana di anatomia patologica e citopatologia diagnostica, è intervenuto durante l’incontro on line “Nuove strategie per la lotta ai tumori del”, promosso da The European House Ambrosetti con il contributo non condizionante di Amgen, dedicato agli innovativi test Ngs (Next Generation Sequencing), che consentono una valutazione simultanea di decine di alterazioni genetiche sui carcinomi polmonari non a piccole cellule ...