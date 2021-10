Dl fisco, via libera al provvedimento (Di venerdì 15 ottobre 2021) Disco verde del Consiglio dei ministri al decreto fiscale. Lo si apprende da fonti di governo del Consiglio dei Ministri. Nel decreto fiscale, secondo l’ultima bozza, ci sarebbero altre 13 settimane di cassa integrazione Covid entro fine anno. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021. Le settimane si riducono a 9 nel caso di industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Disco verde del Consiglio dei ministri al decreto fiscale. Lo si apprende da fonti di governo del Consiglio dei Ministri. Nel decreto fiscale, secondo l’ultima bozza, ci sarebbero altre 13 settimane di cassa integrazione Covid entro fine anno. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021. Le settimane si riducono a 9 nel caso di industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Dl fisco: Consiglio ministri approva il provvedimento: (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il Consiglio dei mi… - sole24ore : Ok al decreto fiscale: 100 milioni per ecobonus auto e stretta sulla sicurezza - benjamn_boliche : RT @LaStampa: Infortuni e fisco, via libera del Consiglio dei ministri al decreto: controllo Green Pass anche per il governo a Palazzo Chig… - Massimi47715989 : Decreto fisco: via libera dal Consiglio dei ministri, prima confronto con le Regioni su lavoro - Politica - ANSA… - infoitinterno : Infortuni e fisco, via libera del Consiglio dei ministri al decreto: controllo Green Pass anche per il governo a Pa… -