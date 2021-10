(Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo avevamo lasciato così, con la mano destra verso l'orecchio, come per dire: "Non vi sento". Era il 7 novembre 2018 e José Mourinho, alla guida del Manchester United, aveva appena battuto in ...

Advertising

forumJuventus : [GdS] Juve, Morata sta meglio del previsto: ci sarà con lo Zenit e punta ad una convocazione già con la Roma ?… - TorinoFC_1906 : ??? | #AccaddeOggi 2?0? anni fa Juve-Toro 3-3 Dopo il 3-0 per i bianconeri del primo tempo, nella ripresa la risc… - JuventusFCYouth : #Under19 | Riccardo Turicchia racconta la sua crescita con la maglia della Juventus, la capacità di ricoprire più r… - sportli26181512 : Cufrè: 'La Juve si batte con cattiveria. Ai miei tempi cose vergognose in campo. E con Del Piero...': Leandro Cufrè… - sportli26181512 : Con la Juve c'è aria di Mourinhata: dal 'vergogna' alle orecchie, storia di veleni e vittorie: Con la Juve c'è aria… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Juve

Si cominciò il 3 marzo 2009, quando un mese prima della sfida a Torino, il portoghese graffiò così: "Non si è parlato di unache ha fatto tanti puntierrori arbitrali. Zenga, Delneri, ...In questo avvio di stagione ha già dimostrato affidabilità e concretezza tra(sfiorò il gol ... anche per questo, la sua presenza a destra potrebbe diventare la costante di questi giorni,...Tanti dubbi di formazione in casa Juventus quando ormai mancano solamente pochi giorni al ritorno in campo contro la Roma di Mourinho.La Juventus continua ad essere molto attenta sul mercato, sono diverse le tematiche affrontate dai dirigenti bianconeri in queste ore, dal rinnovo di Cuadrado passando per quello di Dybala oltre che a ...