Bitpanda Card e paghi quello che vuoi in criptovalute, oppure in oro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nell'era dove i bitcoin fanno sempre notizia, un'azienda austriaca (di Vienna) fondata nel 2014 con per creare prodotti finanziari semplici con l'obiettivo di rendere qualsiasi forma di investimento accessibili a tutti, ha creato una carta attraverso la quale si può pagare tutto in criptovalute, oppure, in alternativa, in oro. Bitcoin (Adobe Stock)Bitpanda, questo il nome della società viennese, ha deciso di puntare sulla costruzione di una piattaforma senza muri digitali e barriere complesse: "una piattaforma – assicurano – che permetta di scoprire nuove possibilità per il tuo denaro e ti aiuti a realizzarle". Aprendo un account Bitpanda, non prima di aver compilato sul portale una scheda con inserimento dati (e-mail compresa) e acconsentito alle rituali condizioni e termini (informativa privacy ...

