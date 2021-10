Barletta | operaio travolto da trattore | morto Incidente sul lavoro

(Di venerdì 15 ottobre 2021)mortale sulin un’azienda agricola di. Un, per cause da dettagliare, è statoda uned è deceduto. Sul posto i carabinieri. L'articoloda sul proviene da Noi Notizie..

l'ultima vittima di giornata, Luigi Riefolo,di 62 anni morto mentre era al lavoro nello stabilimento Timac Agro, azienda che produce concimi e fertilizzanti nella zona industriale ..., un62enne, Luigi Riefolo, è morto mentre era al lavoro nello stabilimento Timac Agro nella zona industriale di, investito nel piazzale da una pala meccanica. Il 62enne ...Il green pass fa il suo debutto in Puglia tra flop delle proteste e servizi regolari, senza blocchi né problemi. Si temevano l'assalto alle farmacie per i tamponi, le code in uffici pubblici e aziende ...Lavorava per una ditta esterna Condividi:. Ennesimo morto sul lavoro in Italia. Luigi Riefolo, un operaio di Barletta, è deceduto nel pomeriggio del 15 ottobre investito da una pala meccanica mentre e ...