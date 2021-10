Bansky è da record: l'opera 'semidistrutta' venduta a quasi 22 milioni di euro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nuovo record per l'artista Bansky. Il quadro semidistrutto, o meglio che si autodistrugge 'Love is in the Bin' è stato battuto da Sotheby's a Londra al prezzo di 18.582.000 sterline , pari a 25.383. Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nuovoper l'artista. Il quadro semidistrutto, o meglio che si autodistrugge 'Love is in the Bin' è stato battuto da Sotheby's a Londra al prezzo di 18.582.000 sterline , pari a 25.383.

