Ambra Angiolini scoppia in lacrime durante la diretta in radio | “Grazie | un muro di amore folle per una persona che non riesce a farlo da sola”

"Grazie per come mi proteggete". Meriterebbe una statua Ambra Angiolini per come sta gestendo a testa alta questa situazione in cui si è ritrovata suo malgrado. L'attrice non ha trattenuto le lacrime in diretta durante la trasmissione "Le Mattine", che conduce su radio Capital, nel ringraziare tutti coloro che le hanno dimostrato vicinanza e affetto in questi giorni difficili dopo la fine della sua storia d'amore con l'allenatore Massimiliano Allegri è diventata un caso mediatico. I fatti sono ormai noti: prima è arrivato lo scoop del settimanale "Chi" che rivelava la rottura a causa di un tradimento di lui, poi la consegna del Tapiro d'Oro da parte di Striscia la Notizia e la discesa in campo della figlia Jolanda Renga che ha preso pubblicamente le ...

