Wells Fargo | ricavi e utili superano il consensus nel 3° trimestre

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – La trimestrale di, una delle quattro più grandi banche statunitensi, ha battuto le previsioni degli analisti. Nei tre mesi al 30 settembre 2021 la banca ha registratopari a 18,8 miliardi di dollari, in diminuzione del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma sopra i 18,4 miliardi di dollari attesi dal mercato. L’utile è salito del 59% a 5,1 miliardi di dollari dai 3,2 miliardi di dollari del terzo2020. L’utile per azione adjusted è stato di 1,22 dollari per azione, mentre gli analisti si aspettavano un profitto di 99 centesimi per azione. “Le azioni che stiamo intraprendendo per migliorare l’efficacia operativa e i ritorni finanziari stanno emergendo nei nostri risultati, oltre ai benefici che stiamo sperimentando dalla ripresa economica – ha commentato ...