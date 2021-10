The Whale di Darren Aronofsky, per Brendan Fraser è "qualcosa di mai visto prima" (Di giovedì 14 ottobre 2021) The Whale di Darren Aronofsky vedrà Brendan Fraser nei panni di un uomo di quasi 300 chili, sarà un'esperienza cinematografica unica secondo l'attore. Brendan Fraser, star di The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky, ha definito la pellicola prodotta da A24 "qualcosa di mai visto prima" e visti i precedenti nella carriera del cineasta non possiamo che credergli sulla parola. The Whale sarà un adattamento dello spettacolo teatrale scritto nel 2012 da Samuel D. Hunter, che si occuperà della sceneggiatura. Protagonista della storia è un insegnate sovrappeso e che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Thedivedrànei panni di un uomo di quasi 300 chili, sarà un'esperienza cinematografica unica secondo l'attore., star di The, il nuovo film di, ha definito la pellicola prodotta da A24 "di mai" e visti i precedenti nella carriera del cineasta non possiamo che credergli sulla parola. Thesarà un adattamento dello spettacolo teatrale scritto nel 2012 da Samuel D. Hunter, che si occuperà della sceneggiatura. Protagonista della storia è un insegnate sovrappeso e che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, ...

