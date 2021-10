The Conjuring: un documentario racconterà la storia vera alla base della saga horror (Di giovedì 14 ottobre 2021) La storia vera che ha ispirato la saga horror di The Conjuring sarà al centro di un documentario intitolato Bethsheba: Search for Evil. La vera storia alla base di The Conjuring, la saga horror prodotta da Blumhouse, sarà al centro di un documentario intitolato Bathsheba: Search for Evil. Il progetto racconterà la vera storia di Lorraine ed Ed Warren, gli investigatori del paranormale. All'inizio degli anni '70 la famiglia Perron ha contattato i due coniugi esperti in fenomeni sovrannaturali sostenendo di essere tormentata dal fantasma di una strega chiamata Bathsheba Sherman. Il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lache ha ispirato ladi Thesarà al centro di unintitolato Bethsheba: Search for Evil. Ladi The, laprodotta da Blumhouse, sarà al centro di unintitolato Bathsheba: Search for Evil. Il progettoladi Lorraine ed Ed Warren, gli investigatori del paranormale. All'inizio degli anni '70 la famiglia Perron ha contattato i due coniugi esperti in fenomeni sovrannaturali sostenendo di essere tormentata dal fantasma di una strega chiamata Bathsheba Sherman. Il ...

