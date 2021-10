Stanze sempre fredde: la soluzione è a portata di mano (Di giovedì 14 ottobre 2021) La temperatura esterna si è notevolmente abbassata nelle ultime settimane e con essa sono arrivati i primi disagi dovuti al freddo. Dopo aver completato il cambio di stagione in fretta e furia, ora stiamo tutti contando i giorni per arrivare all’accensione del riscaldamento e ritrovare così l’amato tepore casalingo. Mentre attendiamo di riabituarci alle basse temperature (sigh!), il freddo si fa sentire soprattutto se stiamo ore sedute alla scrivania e nelle prime ore della mattina; quando la temperatura è generalmente più bassa ed è veramente difficile uscire dalla doccia o compiere le normali attività quotidiane senza rabbrividire costantemente. Per ovviare a tutto questo, se non vuoi o non puoi accendere ancora il riscaldamento del tuo appartamento, c’è il termoventilatore. Un piccolo elettrodomestico compatto, che aiuta a scaldare l’ambiente a basso consumo energetico. ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 ottobre 2021) La temperatura esterna si è notevolmente abbassata nelle ultime settimane e con essa sono arrivati i primi disagi dovuti al freddo. Dopo aver completato il cambio di stagione in fretta e furia, ora stiamo tutti contando i giorni per arrivare all’accensione del riscaldamento e ritrovare così l’amato tepore casalingo. Mentre attendiamo di riabituarci alle basse temperature (sigh!), il freddo si fa sentire soprattutto se stiamo ore sedute alla scrivania e nelle prime ore della mattina; quando la temperatura è generalmente più bassa ed è veramente difficile uscire dalla doccia o compiere le normali attività quotidiane senza rabbrividire costantemente. Per ovviare a tutto questo, se non vuoi o non puoi accendere ancora il riscaldamento del tuo appartamento, c’è il termoventilatore. Un piccolo elettrodomestico compatto, che aiuta a scaldare l’ambiente a basso consumo energetico. ...

