Spese di notifica per violazioni al CdS, Cirielli: “Dal Comune nessuna risposta” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – “Ho inviato una diffida al sindaco Vincenzo Servalli, all’assessore alla sicurezza Germano Baldi e al presidente del Consiglio Comunale Adolfo Salsano alla luce del mancato riscontro, da parte dell’amministrazione comunale, all’interrogazione presentata dal sottoscritto lo scorso 3 settembre riguardante le Spese di notifica relative alle contestazioni-violazioni al Codice della Strada”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “Siamo al 14 ottobre e non ho ricevuto alcuna risposta da parte dell’amministrazione comunale. Una vera e propria mancanza di rispetto politico e istituzionale nei confronti dell’opposizione e in generale delle istituzioni democratiche della nostra città. Probabilmente, a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – “Ho inviato una diffida al sindaco Vincenzo Servalli, all’assessore alla sicurezza Germano Baldi e al presidente del Consiglio Comunale Adolfo Salsano alla luce del mancato riscontro, da parte dell’amministrazione comunale, all’interrogazione presentata dal sottoscritto lo scorso 3 settembre riguardante ledirelative alle contestazioni-al Codice della Strada”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo: “Siamo al 14 ottobre e non ho ricevuto alcunada parte dell’amministrazione comunale. Una vera e propria mancanza di rispetto politico e istituzionale nei confronti dell’opposizione e in generale delle istituzioni democratiche della nostra città. Probabilmente, a ...

anteprima24 : ** Spese di notifica per #Violazioni al CdS, Cirielli: “Dal #Comune nessuna risposta” ** - lillian62it : @sebmes In ogni caso sono già state stralciate/rottamate da almeno tre provvedimenti legislativi, mettendo in non p… - Avv_Samperi : La cessazione della materia del contendere prima della notifica del ricorso e il regolamento delle spese di lite -