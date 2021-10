Skul | The Hero Slayer ha una data di uscita per PS4 | Xbox One e Switch ed è un roguelite davvero notevole

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Manca poco per l'arrivo su console di: The, disponibile dal 20 gennaio di quest'anno su Steam ma dal 21 ottobre anche su PlayStation 4,One, Nintendo. Ilcreato da SouthPAW Games, segna il suo successo anche grazie a questi arrivi, dopo un lungo periodo di accesso anticipato che è servito a limare i difetti e migliorare quanto di buono esisteva già.: Theha la particolarità di avere 90 personaggi giocabili, ciascuno con le proprie abilità uniche. Se ne possono acquisire di nuove a seconda del teschio che si indossa portandone con sé fino a due alla volta. Questo significa diversi raggi d'attacco, velocità e potenza. Leggi altro...

