Sfida tv per Roma, il sondaggista: Michetti chiaro, sorridente, a suo agio. Gualtieri rigido e ingarbugliato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il duello di ieri sera a Porta a porta ha promosso, per ora mediaticamente, uno dei duellanti: Enrico Michetti. Lo dice all'AdnKronos il sondaggista Antonio Noto, commentando la Sfida tv tra il candidato sindaco di Roma del centrodestra e il competitor di centrosinistra, Roberto Gualtieri. «Credo che televisivamente la performance di Michetti sia risultata migliore, un punticino su. Gualtieri mi è sembrato più ingarbugliato nel profilo tecnico. Ha mostrato una postura rigida». Michetti, al contrario, «sembrava più a suo agio – sottolinea il sondaggista –. Più naturale. Più in linea con l'opinione pubblica».

