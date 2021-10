Serie A 2021/2022, statistiche e curiosità ottava giornata: amuleto Torino per il Napoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo la sosta torna la Serie A con l’ottava giornata, ad aprire il turno sarà la partita Spezia-Salernitana sabato 16 ottobre alle 15,00: le due squadre non si sono mai affrontate nel massimo campionato, in Serie B invece i precedenti sono 18 con nove vittorie per gli aquilotti, sette successi granata e due pareggi. Alle 18,00 primo big match Lazio-Inter: i biancocelesti si sono aggiudicati solo due delle ultime 10 gare nel torneo contro i nerazzurri (due pareggi e sei sconfitte), dalla stagione 2016/2017 in avanti con nessuna formazione Immobile e compagni hanno ottenuto meno trionfi. I capitolini ritrovano da avversari Simone Inzaghi e Correa, arbitra Massimiliano Irrati. Alle 20,45 il Milan ospita il Verona: i rossoneri dopo aver perso due match consecutivi contro i gialloblù in Serie A tra il 2016 ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo la sosta torna laA con l’, ad aprire il turno sarà la partita Spezia-Salernitana sabato 16 ottobre alle 15,00: le due squadre non si sono mai affrontate nel massimo campionato, inB invece i precedenti sono 18 con nove vittorie per gli aquilotti, sette successi granata e due pareggi. Alle 18,00 primo big match Lazio-Inter: i biancocelesti si sono aggiudicati solo due delle ultime 10 gare nel torneo contro i nerazzurri (due pareggi e sei sconfitte), dalla stagione 2016/2017 in avanti con nessuna formazione Immobile e compagni hanno ottenuto meno trionfi. I capitolini ritrovano da avversari Simone Inzaghi e Correa, arbitra Massimiliano Irrati. Alle 20,45 il Milan ospita il Verona: i rossoneri dopo aver perso due match consecutivi contro i gialloblù inA tra il 2016 ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Milan, Mirante: "Trattativa immediata, impossibile dire di no" L'infortunio al polso che terrà fuori Mike Maignan per circa due mesi e mezzo ha di fatto spalancato le porte del Milan ad Antonio Mirante . L'ex portiere della Roma era svincolato, dopo le ultime tre ...

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 14 ottobre: numeri vincenti! ...4 milioni di euro in tutta Italia per un totale dall'inizio del 2021 di 3,3 miliardi. LE QUOTE DELL'... che accoglie tutta una serie di creatori da tutto il mondo speranzosi di poter realizzare il ...

NOW, le migliori Serie TV del 2021 (aggiornate a ottobre) ComingSoon.it Napoli – Torino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale La partita Napoli - Torino del 17 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l'ottava giornata di Serie A ...

Abbonamenti Roma a gonfie vele | Scatta il doppio primato Arriva l'aggiornamento sulla campagna abbonamenti della Roma per la stagione corrente. C'è grande entusiasmo in casa giallorossa ...

