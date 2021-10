Sbanda con la moto e precipita nella scarpata: grave 56enne (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stava percorrendo via Traiana, a Segni, in sella alla sua moto quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. A bordo della Kawasaki c’era un 56enne, originario di Colleferro, che dopo aver Sbandato è finito contro il muro, sul margine della cunetta, ed è volato giù nella scarpata sottostante profonda circa 5 metri. Segni: precipita giù da una scarpata, 56enne in codice rosso I motivi dell’incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri di Colleferro intervenuti poco dopo, allertati dal 118 e dai Vigili del Fuoco. Il tutto è avvenuto nella tarda serata di ieri, 13 ottobre, ed è possibile che l’uomo abbia avuto un colpo di sonno. L’arrivo immediato dei Vigili del Fuoco e degli operatori del 118, però, è riuscito a salvare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stava percorrendo via Traiana, a Segni, in sella alla suaquando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. A bordo della Kawasaki c’era un, originario di Colleferro, che dopo averto è finito contro il muro, sul margine della cunetta, ed è volato giùsottostante profonda circa 5 metri. Segni:giù da unain codice rosso I motivi dell’incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri di Colleferro intervenuti poco dopo, allertati dal 118 e dai Vigili del Fuoco. Il tutto è avvenutotarda serata di ieri, 13 ottobre, ed è possibile che l’uomo abbia avuto un colpo di sonno. L’arrivo immediato dei Vigili del Fuoco e degli operatori del 118, però, è riuscito a salvare la ...

Advertising

CorriereCitta : Sbanda con la moto e precipita nella scarpata: grave 56enne - CN24_tv : Lamezia, sbanda con l’auto e finisce in una scarpata: un ferito - loriana34406751 : @BelpietroTweet @stefaniagianno7 Nn è il governo che sbanda.Per fortuna che c'è #Draghi altrimenti avremmo la 5° on… - Yujumuzh : RT @gallina_di: 1) poliziotti picchiatori in grigio 2) sede CGIL indifesa 3) noti sorvegliati speciali con braccialetto ed in libero comizi… - BiascoSimona : RT @gallina_di: 1) poliziotti picchiatori in grigio 2) sede CGIL indifesa 3) noti sorvegliati speciali con braccialetto ed in libero comizi… -