Roma | Boniek | “Se i Friedkin avranno bisogno potremo parlare”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Ora sono vice presidente dell’Uefa ma è un ruolo he non mi preclude di fare altre cose. Ho conosciuto die se un domani dovessero avere, si potrebbe. Ma non sono uno che si propone, a 65 anni sto bene così”. Il vicepresidente della Uefa, Zibi, ha parlato del suo futuro e dell’accostamento allain veste di dirigente durante un’intervista rilasciata questa mattina a Il Messaggero. SportFace.

duro - Zibi, doppio ex di Juve e, ha parlato in un'intervista a Il Messaggero , entrando duro su Agnelli:duro su Agnelli e la Juve "Il fatto di avermi tolto la stella dallo stadio è stata ...SERIE A Juventus -, Mourinho alle prese col drone: 'È...: 'Che forza Abraham, ma Shomurodov è pronto. Agnelli capirà che con me ha sbagliato', Abraham: 'Juve? Voglio esserci'. In ...Il vicepresidente della Uefa, Zibi Boniek, ha parlato del suo futuro e dell'accostamento alla Roma in veste di dirigente durante un'intervista rilasciata questa mattina a Il Messaggero.L'ex centrocampista di Juventus e Roma Zibì Boniek ha parlato a Il Messaggero. Queste uno stralcio delle sue parole: Juventus-Roma è la sua partita del cuore? "Roma ...