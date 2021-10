Real Madrid | Ancelotti perde un Top Player

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Alaba out. Questo il report dopo la sosta nazionali. Il difensoreista, impegnato con l’Austria durante la sosta tornerà ada infortunato. Tegola per, che nei prossimi impegni, dovrà rinunciare al suo jolly difensivo. Alaba-Tornato dalla sosta acciaccato per il difensore il bollettino medico segnala un problema al ginocchio. Probabile per lui l’assenza nella gara di Champions League contro lo Shaktar Donetsk. L’assenza dell’austriaco si aggiunge a quella di Eder Militao, rimediata sempre con la propria nazionale. Il club madrileno sarebbe, secondo alcune indiscrezioni, infuriato con la federazione per i troppi impegni ravvicinati che devono sostenere i propri calciatori. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

