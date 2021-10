PSG, Pochettino sul rientro di Sergio Ramos: «Grande campione, ma serve pazienza» (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha parlato della situazione relativa a Sergio Ramos Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, in una intervista a El Partidazo de Cope ha parlato della situazione legata a Sergio Ramos ancora mai in campo con i parigini. pazienza – «Non ha iniziato ad allenarsi col gruppo ma è vicino. Vogliamo che ritorni nelle migliori condizioni e non posso dare una data per il suo ritorno. È un gran campione, non sta passando un bel momento ma serve pazienza. Un suo ritorno con la Nazionale spagnola? Va chiesto a Luis Enrique, col quale non ho parlato dal suo arrivo al PSG. Ai massimi livelli in pochi sono come lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’allenatore del PSG Mauricioha parlato della situazione relativa aMauricio, allenatore del PSG, in una intervista a El Partidazo de Cope ha parlato della situazione legata aancora mai in campo con i parigini.– «Non ha iniziato ad allenarsi col gruppo ma è vicino. Vogliamo che ritorni nelle migliori condizioni e non posso dare una data per il suo ritorno. È un gran, non sta passando un bel momento ma. Un suo ritorno con la Nazionale spagnola? Va chiesto a Luis Enrique, col quale non ho parlato dal suo arrivo al PSG. Ai massimi livelli in pochi sono come lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

