Pallone d’Oro | Jorge Mendes | “Nessuno lo merita più di Cristiano Ronaldo”

"I numeri di Cristiano parlano per lui e dovrebbero essere sufficienti. Ha segnato 115 gol col Portogallo, diventando il primatista mondiale con le nazionali. È il miglior marcatore della storia del calcio: è una cosa decisiva, deve esserlo per il trofeo, perché continua a dimostrare di essere il miglior calciatore della storia". Jorge Mendes ne è sicuro. Per il procuratore portoghese non c'è Nessuno che merita il Pallone d'Oro più di Cristiano Ronaldo. "Non dimenticate che Cristiano è stato il capocannoniere dell'esigente campionato italiano, è stato il miglior marcatore dell'ultimo Europeo, ha il record di gol in Champions League ed è l'unico ad aver vinto tutto in tre Paesi diversi e molto competitivi come Italia, ...

