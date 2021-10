Omicidio di Valverde | la difesa | “Cristian amava Viviana | non può averla uccisa di botte”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Bergamo. “Non puòdi: suo zio mente e non è mai stato indagato”.Michele Locatelli affida le ultime speranze per evitare una condanna all’ergastolo al suo avvocato Luca Del Bue. Nell’arringa di mercoledì il legale del 42enne, in carcere con l’accusa di aver picchiato mortalmente la compagna 34enneCaglioni, morta l’8 aprile 2020 al Papa Giovanni, ha cercato di smontare la requisitoria del pm Paolo Mandurino che due settimane fa aveva chiesto la massima pena. La presunta aggressione sarebbe avvenuta il 31 marzo della scorso anno, in pieno lockdown, in una casa di due piani malridotta di via Maironi da Ponte, nel quartiere cittadino di. Il decesso otto giorni dopo in ...