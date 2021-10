Norvegia: l'autore della strage con arco e frecce si era convertito all'Islam (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ un danese di 37 anni l’autore della strage avvenuta ieri sera a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia. L’uomo armato di arco e frecce che ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre due ... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ un danese di 37 anni l’avvenuta ieri sera a Kongsberg, nel sud-est. L’uomo armato diche ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre due ...

