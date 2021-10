Motocross, GP Spagna MX2 2021: Vialle e Renaux favoriti per il successo, Guadagnini vuole confermarsi sul podio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Mondiale Motocross non si ferma mai e domenica 17 ottobre farà tappa ad Arroyomolinos per il Gran Premio di Spagna 2021, tredicesimo round della stagione e ultimo atto prima dei cinque eventi finali previsti in Italia tra Pietramurata e Mantova. In MX2 si preannuncia l’ennesimo duello tra KTM e Yamaha, con il fenomenale francese Tom Vialle a caccia di una nuova doppietta (dopo l’ultimo GP di Francia) per continuare a risalire la classifica generale e guadagnare punti importanti sul connazionale Maxime Renaux. Quest’ultimo è stato il più continuo nell’arco dell’intero campionato ed è saldamente in testa al Mondiale con un ampio vantaggio di 91 punti sul belga Jago Geerts, 95 sull’italiano Mattia Guadagnini e 116 su un lanciatissimo Vialle, che ha collezionato ben sei ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Mondialenon si ferma mai e domenica 17 ottobre farà tappa ad Arroyomolinos per il Gran Premio di, tredicesimo round della stagione e ultimo atto prima dei cinque eventi finali previsti in Italia tra Pietramurata e Mantova. In MX2 si preannuncia l’ennesimo duello tra KTM e Yamaha, con il fenomenale francese Toma caccia di una nuova doppietta (dopo l’ultimo GP di Francia) per continuare a risalire la classifica generale e guadagnare punti importanti sul connazionale Maxime. Quest’ultimo è stato il più continuo nell’arco dell’intero campionato ed è saldamente in testa al Mondiale con un ampio vantaggio di 91 punti sul belga Jago Geerts, 95 sull’italiano Mattiae 116 su un lanciatissimo, che ha collezionato ben sei ...

Ultime Notizie dalla rete : Motocross Spagna Motocross, GP Spagna 2021 MXGP: programma, orari, tv, streaming Di seguito il calendario completo del GP di Spagna 2021 per il Mondiale Motocross: PROGRAMMA GP SPAGNA 2021 MOTOCROSS SABATO 16 OTTOBRE Ore 13.20 Gara - 1 WMX (diretta streaming su mxgp - tv.com) Ore ...

In Francia vince Herlings, nuovo leader mondiale ... dodicesimo appuntamento del Mondiale di Motocross, categoria MXGP, andato in scena a Lacapelle - ... Prossimo appuntamento il 17 ottobre, con il Gp di Spagna, in scena a Madrid, lungo il circuito intu ...

La MXGP vola in Spagna con Herlings leader. Programma e orari tv La Gazzetta dello Sport Motocross, GP Spagna MX2 2021: Vialle e Renaux favoriti per il successo, Guadagnini vuole confermarsi sul podio Il Mondiale Motocross non si ferma mai e domenica 17 ottobre farà tappa ad Arroyomolinos per il Gran Premio di Spagna 2021, tredicesimo round della stagione e ultimo atto prima dei cinque eventi final ...

Motocross, tutti contro Jeffrey Herlings a intu Xanadú-Arroyomolinos in MXGP. Tony Cairoli ci riprova Incessante. Il Mondiale 2021 di Motocross prosegue senza soluzione di continuità in un calendario ricco di eventi che non dà respiro ai centauri. Dopo la Francia è la volta della Spagna, con i 1720 me ...

