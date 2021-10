Michetti | scuse per parole su Shoah sono atto di cortesia

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – “Lestate undi. Iosempre stato contrario a qualsiasi forma di discriminazione, ho un rapporto straordinario con la Comunità ebraica”. Così il candidato sindaco per il centrodestra, Enrico, intervenendo alla trasmissione “Mondo 24”, in onda su RaiNews 24, ha risposto a chi gli chiedeva delle polemiche scaturite dopo le sue affermazioni sulla. “Se io, anche indirettamente o in buona fede, possa aver suscitato in qualcuno una ferita, mi scuso a prescindere, subito e sempre”, ha aggiunto. (Agenzia Dire)