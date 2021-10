“McCarthy” | Michael Shannon | Emilia Clarke protagonisti del biopic

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il regista Václav Marhoul (The Painted Bird) chiama il due volte candidato all’Oscar(Nocturnal Animals) per interpretare il controverso senatore degli Stati Uniti Josephnel film biografico che Deadline ha rivelato per la prima volta l’anno scorso. Su cosa si basa “”?esamina l’uomo dietro la dottrina anticomunistaism per capire cosa spinge un avvocato e un ex marine degli Stati Uniti decorato lungo un percorso senza precedenti di demagogia, processi farsa e populismo velenoso. Cast artistico Emmy(Game of Thrones), Dane DeHaan (The Place Beyond the Pines) e Scoot McNairy (C’mon C’mon) reciteranno insieme a...