Marcia | Circuito Città di Biella 2021 | al via anche Antonella Palmisano e Massimo Stano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Saranno ai nastri di partenza della 29esima edizione deldi, medaglie d’oro a Tokyo 2020 nella 20 km di. I due saranno in tandem rispettivamente con Giacomo Brandi ed Anita Laiolo. Il format, infatti, è innovativo e prevede una coppia ditori che percorreranno quattro volte a testa l’anello di 800 metri. In totale, dunque, saranno otto i giri per squadra. Al viaAl via sono annunciati altri azzurri come Federico Tontodonati, Stefano Chiesa, Nicole Colombi e Federica Curiazzi. SportFace.

