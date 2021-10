Luciani beato. Un documento inedito sul Papa "imprevedibile" (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Uno ha detto: "Coraggio! Se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo"". Era ancora incredulo, subito dopo l'elezione in quel caldo agosto del 1978. E raccontava di un confratello ... Leggi su stanzevaticane.tgcom24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Uno ha detto: "Coraggio! Se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo"". Era ancora incredulo, subito dopo l'elezione in quel caldo agosto del 1978. E raccontava di un confratello ...

Advertising

Avvenire_Nei : Sugli altari. Papa Luciani sarà presto beato - vaticannews_it : #13ottobre #PapaFrancesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sulla guari… - zaiapresidente : ? PAPA LUCIANI FINALMENTE BEATO! ? > - JunipersV : RT @MediasetTgcom24: #PapaLuciani sarà #beato. Un documento inedito dell'epoca riferisce dei malumori in #Vaticano per quel #Papa 'ingestib… - FabioMRagona : RT @MediasetTgcom24: #PapaLuciani sarà #beato. Un documento inedito dell'epoca riferisce dei malumori in #Vaticano per quel #Papa 'ingestib… -