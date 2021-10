L’obbligo di green pass può essere eliminato, la proposta di Crisanti (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Raggiunto l’85% dei vaccinati con ciclo completo, si potrebbe pensare di togliere L’obbligo del green pass” per stemperare le tensioni sociali. A dirlo è Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, ai microfoni di iNews24. LEGGI ANCHE: Caos porti e trasporti: perché venerdì 15 ottobre rischia di bloccarsi tutto Si va verso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Raggiunto l’85% dei vaccinati con ciclo completo, si potrebbe pensare di toglieredel” per stemperare le tensioni sociali. A dirlo è Andrea, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, ai microfoni di iNews24. LEGGI ANCHE: Caos porti e trasporti: perché venerdì 15 ottobre rischia di bloccarsi tutto Si va verso L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - lorepregliasco : Scommettiamo che tanti che ora dicono 'no green pass, mettano il vaccino obbligatorio!' se venisse introdotto l'obb… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'L'alternativa al Green Pass è l'obbligo vaccinale' #berlusconi - LOLAPEREZ16 : @AlRobecchi Germania - Non introdotto l'obbligo vaccinale, ma dal 1° novembre, chi sarà costretto a rimanere a casa… - Andrea406938211 : @NicolaPorro La sostituzione al Green Pass e l’obbligo a vaccinarsi che è gratis .. e pensare che il covid 19 lo ha… -

Ultime Notizie dalla rete : L’obbligo green Green pass obbligatorio: la check list per imprese e studi professionali Ipsoa