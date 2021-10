L’apertura di AS | “Clasico a costo zero”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 14 ottobre 2021)del quotidiano sportivo AS stamattina, 14 ottobre, è in merito aldi mercato tra Real Madrid e Barcellona. Il titolo è “”, riferendosi ai possibili colpi di mercato a parametro, ovvero Kessie e Rudiger, che le due potenze spagnole si contendono per la prossima stagione. L’ivoriano ha rifiutato un’offerta di rinnovo del Milan di 6,5 milioni, come scrive AS. Foto: apertura AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.