La vita fuori controllo di Jackson Martinez tra alcol | sigarette a altre cose…

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 ottobre 2021)è stato un ottimo calciatore, soprattutto con la maglia del Porto. Poi un netto declino a causa, principalmente, di unadi eccessi. La conferma è arrivata direttamente dall’attaccante, intervistato dai media colombiani. “Ho avuto unadi lussuria e piena di peccati, mi piaceva peccare perché la vedevo una cosa normale, come facevano tutti. Non vedrai Dio come il tuo tutto finché non sarà l’unica cosa che hai, quindi ho preso la decisione di concentrarmi su di lui. Alcune amicizie che avevo, con cui andavo a fare festa, mi circondarono die anche di tantecose”. L'articolo CalcioWeb.