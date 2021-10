Il dramma e il dolore di Carolyn Smith: “Continuo a soffrire” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Carolyn Smith non ha ancora vinto la battaglia contro il cancro, la lotta continua. A Oggi rivela: “Continuo le cure, ma ho dolori da morire”. La bionda 60enne torna da presidente di giuria a Ballando con le stelle, in onda a partire da sabato 16 ottobre su Rai Uno, ma tenendo a bada la sua malattia “Gli ultimi esami sono andati bene – rivela al settimanale – E con questo pensavo che fosse finita, invece no. Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene. Le cure lo tengono a bada, se le interrompessi ci sarebbe il 65 per cento di probabilità che riappaia. E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire”. Carolyn non perde il sorriso, accanto a lei c’è Tino Michielotto, che la coreografa ha sposato nel 1997: lui non la lascia mai sola. La Smith è una vera guerriera: ama il suo lavoro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)non ha ancora vinto la battaglia contro il cancro, la lotta continua. A Oggi rivela: “le cure, ma ho dolori da morire”. La bionda 60enne torna da presidente di giuria a Ballando con le stelle, in onda a partire da sabato 16 ottobre su Rai Uno, ma tenendo a bada la sua malattia “Gli ultimi esami sono andati bene – rivela al settimanale – E con questo pensavo che fosse finita, invece no. Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene. Le cure lo tengono a bada, se le interrompessi ci sarebbe il 65 per cento di probabilità che riappaia. E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire”.non perde il sorriso, accanto a lei c’è Tino Michielotto, che la coreografa ha sposato nel 1997: lui non la lascia mai sola. Laè una vera guerriera: ama il suo lavoro ...

