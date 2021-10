Ignazio Moser nel cast di Back to school? L’indiscrezione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per Ignazio Moser vi potrebbe essere l’opportunità di una nuova esperienza televisiva in cui vestirà i panni di allievo È ufficiale: il programma Back to school si farà. La prima edizione sarà condotta da Nicola Savino nella prima serata di Italia 1. Non si conoscere ancora la data di quando il nuovo programma di intrattenimento inizierà. Vi è certezza che debutterà il mercoledì sera a partire da novembre. In Back to school ci saranno dieci vip che ritorneranno ad essere allievi. L’obiettivo? Essere sottoposti all’esame di quinta elementare. Non mancheranno, quindi, interrogazioni e lezioni su argomenti tra passato e presente. Sono già stati confermati alcuni nomi di volti noti dello spettacolo che siederanno tra i banchi di scuola. Nel nuovo programma di Mediaset ci saranno Eleonora ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pervi potrebbe essere l’opportunità di una nuova esperienza televisiva in cui vestirà i panni di allievo È ufficiale: il programmatosi farà. La prima edizione sarà condotta da Nicola Savino nella prima serata di Italia 1. Non si conoscere ancora la data di quando il nuovo programma di intrattenimento inizierà. Vi è certezza che debutterà il mercoledì sera a partire da novembre. Intoci saranno dieci vip che ritorneranno ad essere allievi. L’obiettivo? Essere sottoposti all’esame di quinta elementare. Non mancheranno, quindi, interrogazioni e lezioni su argomenti tra passato e presente. Sono già stati confermati alcuni nomi di volti noti dello spettacolo che siederanno tra i banchi di scuola. Nel nuovo programma di Mediaset ci saranno Eleonora ...

