Eppure dal 1901 soltanto cinquantanove donne hanno ricevuto un Nobel, il 6,2% del totale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nessuna quota di genere per il Premio Nobel per la scienza: l’unica motivazione per vincere è il merito. L’Accademia reale svedese lo ripete, sottolineando che non cambierà i criteri, né inserirà quote etniche o di genere. Leggi anche › Il Nobel per la Pace ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov: ecco perché Premio Nobel, nessuna quota di genere La selezione degli studiosi per il riconoscimento tra i più prestigiosi del mondo, come ha messo in chiaro Göran Hansson, segretario generale dell’Accademia che assegna i premi di chimica, economia e fisica, in un’intervista all’Agence France-Presse, valuterà solo ed esclusivamente le abilità e i risultati dimostrati nel proprio settore e vincerà chi ha fatto la scoperta ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nessuna quota di genere per il Premioper la scienza: l’unica motivazione per vincere è il merito. L’Accademia reale svedese lo ripete, sottolineando che non cambierà i criteri, né inserirà quote etniche o di genere. Leggi anche › Ilper la Pace ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov: ecco perché Premio, nessuna quota di genere La selezione degli studiosi per il riconoscimento tra i più prestigiosi del mondo, come ha messo in chiaro Göran Hansson, segretario generale dell’Accademia che assegna i premi di chimica, economia e fisica, in un’intervista all’Agence France-Presse, valuterà solo ed esclusivamente le abilità e i risultati dimostrati nel proprio settore e vincerà chi ha fatto la scoperta ...

Advertising

RobiLux17 : @dacchio @Omo_Salvadego__ Non so come sia stata messa giù e se sia stato fatto passare come cosa scientifica, ma an… - pachir1 : @tizianacampodon eppure la forma non è sempre sostanza... perché il pensiero profondo può venir mascherato dall'uti… - Borghi_Tv : @DemianReal @QLexPipiens @francorighi_mba @giuslit Eppure proprio dal punto di vista logistico erano tutti talmente… - marziodb : RT @Leonard14___: Eppure non è difficile notare la presa in giro, dal momento che se una persona è malata deve aspettare mesi per una visit… - marcobiondo : @HariSel95300131 @MarcoCantamessa eppure ancora oggi la motivazione della azienda nasce dal voler realizzare un sog… -

Ultime Notizie dalla rete : Eppure dal Tapiro a Ambra dopo il tradimento, la Lucarelli contro Striscia la Notizia Eppure è ancora lì, immutabile nel suo squallore. E la cosa più assurda è che ha arruolato tra le ... come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. ...

Pagheremo il tampone ai ribelli, Gramellini si sfoga contro Draghi ... sbotta ed entra a gamba tesa su come il Governo sta gestendo il green pass obbligatorio dal 15 ... Eppure ha pensato che vaccinarsi fosse la cosa giusta da fare per proteggere se stesso e gli altri'. Lo ...

L'emergenza delle 149 emergenze Il Manifesto è ancora lì, immutabile nel suo squallore. E la cosa più assurda è che ha arruolato tra le ... come se si fosse appena usciti da una gag, anzichégirare il coltello in una ferita aperta. ...... sbotta ed entra a gamba tesa su come il Governo sta gestendo il green pass obbligatorio15 ...ha pensato che vaccinarsi fosse la cosa giusta da fare per proteggere se stesso e gli altri'. Lo ...